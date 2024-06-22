«Милан» не заинтересован в расставании с Николой Миротичем, несмотря на слухи

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии Милан Никола Миротич Монако Баскетбол

«Милан» не заинтересован в расставании с Николой Миротичем.

Как информирует инсайдер Арис Баркас, сразу несколько источников не видят признаков того, что звездный бигмен покинет итальянский клуб в межсезонье-2024.

Ранее сообщалось, что Миротич провел встречу с представителями чемпиона Франции «Монако».

У Миротича (33 года, 208 см) есть контракт с итальянским клубом на следующий сезон.

В Евролиге-23/24 Никола набирал 16,9 очка и 5,7 подбора в среднем за игру.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий