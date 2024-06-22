«Милан» не заинтересован в расставании с Николой Миротичем, несмотря на слухи

«Милан» не заинтересован в расставании с Николой Миротичем.

Как информирует инсайдер Арис Баркас, сразу несколько источников не видят признаков того, что звездный бигмен покинет итальянский клуб в межсезонье-2024.

Ранее сообщалось, что Миротич провел встречу с представителями чемпиона Франции « ».

У Миротича (33 года, 208 см) есть контракт с итальянским клубом на следующий сезон.

В Евролиге-23/24 набирал 16,9 очка и 5,7 подбора в среднем за игру.