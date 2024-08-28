Леброн Джеймс: «На площадке Бронни нельзя называть меня «папой»
Леброн Джеймс рассказал о нюансе совместной игры с Бронни Джеймсом
Старший сын форварда «Лейкерс» выбран под 55-м номером на драфте-2024.
«Нет, на площадке и в тренировочном зале Бронни нельзя называть меня «папой». Он может называть меня «два-три» или «Брон». Ну или, скажем, величайшим (GOAT – прим. Sports.ru), если захочет. Ему решать», – заявил 39-летний баскетболист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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