«Лейкерс» подписали венгерского форварда Винсента Валерио-Бодона

Винсент Валерио-Бодон присоединился к «Лейкерс»

Венгерский форвард (23 года, 206 см) провел прошлый сезон в фарм-клубе команды из Лос-Анджелеса в G-лиге, набирая 6 очков, 2,4 подбора, 1,3 передачи и 1,2 блок-шота за 18,3 минуты в среднем.

До этого Валерио-Бодон играл в венгерской лиге А, где провел 4 сезона.

Форвард принял участие в Летней лиге. На его счету 4,5 очка, 4 подбора и 1,3 передачи за 13,5 минуты в среднем в четырех матчах.

Баскетболист подписывал негарантированный контракт с «Лейкерс » в 2023 году, но был отчислен перед началом сезона.