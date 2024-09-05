«Лейкерс» подписали венгерского форварда Винсента Валерио-Бодона
Винсент Валерио-Бодон присоединился к «Лейкерс»
Венгерский форвард (23 года, 206 см) провел прошлый сезон в фарм-клубе команды из Лос-Анджелеса в G-лиге, набирая 6 очков, 2,4 подбора, 1,3 передачи и 1,2 блок-шота за 18,3 минуты в среднем.
До этого Валерио-Бодон играл в венгерской лиге А, где провел 4 сезона.
Форвард принял участие в Летней лиге. На его счету 4,5 очка, 4 подбора и 1,3 передачи за 13,5 минуты в среднем в четырех матчах.
Баскетболист подписывал негарантированный контракт с «Лейкерс» в 2023 году, но был отчислен перед началом сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Лейкерс»
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