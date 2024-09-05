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«Лейкерс» подписали венгерского форварда Винсента Валерио-Бодона

Винсент Валерио-Бодон присоединился к «Лейкерс»

Венгерский форвард (23 года, 206 см) провел прошлый сезон в фарм-клубе команды из Лос-Анджелеса в G-лиге, набирая 6 очков, 2,4 подбора, 1,3 передачи и 1,2 блок-шота за 18,3 минуты в среднем.

До этого Валерио-Бодон играл в венгерской лиге А, где провел 4 сезона.

Форвард принял участие в Летней лиге. На его счету 4,5 очка, 4 подбора и 1,3 передачи за 13,5 минуты в среднем в четырех матчах.

Баскетболист подписывал негарантированный контракт с «Лейкерс» в 2023 году, но был отчислен перед началом сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Лейкерс»
переходы
logoЛейкерс
logoНБА
G-лига
Винсент Валерио-Бодон
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