«Лейкерс» отчислили Бэйкона и Маккоя, подписали Шакила Харрисона и Эл Джея Фигероа

совершили несколько изменений в составе, которые коснулись игроков, выступающих на условиях негарантированного соглашения.

Калифорнийцы отчислили атакующих защитников Дуэйна Бэйкона (27 лет, 198 см) и Джаванте Маккоя (24 года, 196 см).

На их место в команду пришли разыгрывающий (29 лет, 193 см) и атакующий защитник из Доминиканы Эл Джей Фигероа (24 года, 198 см).

Харрисон выступает в НБА с 2017 года. Его средние показатели за карьеру составляют 5,2 очка, 2,4 подбора, 1,5 передачи и 1 перехват. В прошлом сезоне он играл в основном G-лиге.

Фигероа не был выбран на драфте НБА-2021 и таке провел сезон в Лиге развития, набирая 16 очков 8,5 подбора в среднем за матч.

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