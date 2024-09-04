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Женская НБА. «Индиана» примет «Лос-Анджелес»

Сегодня состоится один матч регулярного чемпионата женской НБА

Обеспечившая себе место в плей-офф «Индиана» Кейтлин Кларк примет «Лос-Анджелес».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Лос-Анджелес

5 сентября. 2:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoженская НБА
Индиана жен
logoЛос-Анджелес жен
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