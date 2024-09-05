Доминик Уилкинс: «Новое поколение пытается облить нас дерьмом, чтобы доказать свою точку зрения»

Доминик Уилкинс призвал уважать прежние эпохи баскетбола

«Мы уважаем все эры баскетбола, потому что нам приходилось учиться у кого-то. Мы ценим баскетбол.

У нас было наше время, пришло время нового поколения. Но мне не нравится, когда они пытаются облить нас дерьмом, чтобы доказать свою точку зрения. В этом нет никакой нужды. Не надо использовать прошлое, чтобы вознести себя. Мы никогда такого не делали. Я никогда не скажу, что я лучше Уилта Чемберлена или Билла Расселла . Испытываю удовольствие от встреч со звездами предыдущих эпох.

Никогда не ставил себя выше баскетбола. Никто не выше баскетбола. Всегда есть кто-то за тобой, кто тебя превзойдет. Ты можешь быть легендой, но игра будет продолжать развиваться, с тобой или без тебя», – заявил члена Зала славы баскетбола имени Нейсмита.

В прошлом сезоне Уилкинс заявлял , что в нынешней НБА набирал бы «не меньше 35 очков за матч» в среднем и 60-70 очков в отдельных матчах.