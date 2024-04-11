Никола Йокич вышел на второе место в истории НБА по результативным передачам среди центровых за карьеру
Никола Йокич отдал 4650 результативных передач за карьеру.
7 передач центрового «Денвера» в победном матче с «Миннесотой» позволили ему опередить Уилта Чемберлена и выйти на второе место в истории среди центровых.
Топ-5:
1. Карим Абдул-Джаббар – 5660 (1560 игр)
2. Никола Йокич – 4650 (672 игры)
3. Уилт Чемберлен – 4643 (1045 игр)
4. Билл Расселл – 4100 (963 игры)
5. Элван Адамс – 4012 (963 игры)