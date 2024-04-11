Никола Йокич вышел на второе место в истории НБА по результативным передачам среди центровых за карьеру

Никола Йокич отдал 4650 результативных передач за карьеру.

7 передач центрового « » в победном матче с «Миннесотой» позволили ему опередить и выйти на второе место в истории среди центровых.

Топ-5:

1. -Джаббар – 5660 (1560 игр)

2. – 4650 (672 игры)

3. Уилт Чемберлен – 4643 (1045 игр)

4. – 4100 (963 игры)

5. – 4012 (963 игры)