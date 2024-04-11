Никола Йокич вышел на второе место в истории НБА по результативным передачам среди центровых за карьеру

Теги Уилт Чемберлен Денвер НБА Билл Расселл Карим Абдул-Джаббар Элван Адамс Никола Йокич Баскетбол

Никола Йокич отдал 4650 результативных передач за карьеру.

7 передач центрового «Денвера» в победном матче с «Миннесотой» позволили ему опередить Уилта Чемберлена и выйти на второе место в истории среди центровых.

Топ-5:

1. Карим Абдул-Джаббар – 5660 (1560 игр)

2. Никола Йокич – 4650 (672 игры)

3. Уилт Чемберлен – 4643 (1045 игр)

4. Билл Расселл – 4100 (963 игры)

5. Элван Адамс – 4012 (963 игры)

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5 комментариев
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Ответ Odcarik7689
Ну считать Джокера чистым центром пуляющим из за дуги и делающим меньше блока зпа игру так себе
Центральный разыгрывающий)
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Будет первым, под конец карьеры
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Ну считать Джокера чистым центром пуляющим из за дуги и делающим меньше блока зпа игру так себе
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Ответ Odcarik7689
Ну считать Джокера чистым центром пуляющим из за дуги и делающим меньше блока зпа игру так себе
А что,центровой только данки должен делать?он как центровой делает заслоны,борется под кольцом,забивает в проходах,скидывает с трёхсекундной зоны свободным напарникам-в чём проблема то?
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