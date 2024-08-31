Виталий Фридзон: «Российских юниоров можно было бы вывести из-под санкций»

Виталий Фридзон посетовал на отсутствие игровой практики у российской молодежи

– Президент Федерации баскетбола Венесуэлы Энтони Коэли заявил, что его команда готова сыграть на Кубке Дружбы и в следующем году.

– Надеюсь, что турнир будет традиционным и продолжит свое развитие. Причем у нас есть много баскетбольных городов, где, как и в Перми, сборная соберет аншлаг. Мы со своей стороны (ветераны национальной команды) всегда готовы приехать поддержать РФБ. Кстати, интересно было бы провести такой турнир в той же Венесуэле. Помню, мы играли там квалификацию на Олимпийские игры-2012. Хорошо ориентируемся в Каракасе (смеется). Если серьезно, то, конечно, нам тяжело без международных стартов. Приходится что-то придумывать, но это, конечно, не является полноценной заменой. Особенно обидно за юниоров.

– Можете пояснить?

– Игры за юношеские и молодежные сборные на чемпионатах Европы и мира – это бесценный опыт. Его больше нигде не получишь. Поездить поиграть со сверстниками со всего мира. На этих турнирах формируются новые лидеры национальных команд. Поэтому мне очень обидно, что у молодых забрали право участвовать в юниорских международных турнирах. Их можно было бы вывести из-под санкций. Это мое личное мнение.