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Виталий Фридзон о сборной Колумбии на Кубке Дружбы: «Для популярности баскетбола это, может быть, и неплохо»

Виталий Фридзон подвел итоги Кубка Дружбы, который прошел в Перми

Экс-игрок сборной России поделился мнением о приезде на турнир фальшивой сборной Колумбии.

– Что скажете о Кубке дружбы в Перми, который вы посетили как почетный гость?

– Могу лишь повторить слова своего друга Сергея Мони. Сборной лучше играть с любыми соперниками, чем вариться в собственном соку. Любые соревнования – это развитие. Для молодежи это отличная возможность показать себя. А Зоран Лукич привез в Пермь совсем юных ребят. Честно, человек пять в этом составе я даже не знал. Уже играл, когда они родились. Говорю это к тому, что у моего поколения таких шансов почти не было. Конкуренция в национальной команде была сумасшедшая. Чтобы попасть даже в расширенный состав сборной, надо было показать что-то невероятное. Помню, какое испытал счастье, когда в 2005 году меня взяли на Евробаскет-2005. Рядом были Захар Пашутин, Витя Хряпа, Джон Роберт Холден, Андрей Кириленко. Красота.

Так что парни получили хороший опыт в Перми. Надеюсь, это придаст им мотивации для дальнейшего развития своего таланта.

– А что думаете про скандал с подставной сборной Колумбии?

– С одной стороны, это плохая история. Обман, который совсем не на руку РФБ. С другой – об этом турнире написали многие непрофильные СМИ с миллионными просмотрами, на европейских баскетбольных сайтах уделили этой теме много внимания. Так что для популярности баскетбола это, может быть, и неплохо. Еще хочу сказать, что многие в этой шумихе забыли про сборную Венесуэлы, наблюдать за которой было одно удовольствие.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
logoВиталий Фридзон
logoсборная России
Фонбет Кубок Дружбы
logoсборная Колумбии
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