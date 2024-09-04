Келдон Джонсон решил выступать под номером «0», чтобы Крис Пол смог взять себе «тройку»

Крис Пол будет играть за «Сперс» под родным для себя 3-м номером

Форвард «Сан-Антонио » Келдон Джонсон согласился выступать под номером «0», чтобы 39-летний плеймейкер смог взять себе «тройку».

Джонсон готовится провести шестой сезон в НБА , все из них в составе техасского клуба. Он носил №3 на протяжении всего этого периода.

Пол вступает в 20-й сезон профессиональной карьеры, «Сперс» станут для него седьмой командой. Ветеран неизменно использовал 3-й номер.