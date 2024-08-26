Джереми Сохан: «Пересекся с Крисом Полом в Европе и пообщался с Харрисоном Барнсом. Буду рад поработать с ними»

Теги Крис Пол Сан-Антонио НБА сборная Польши Харрисон Барнс олимпийский баскетбольный турнир Ян Беднарек Джереми Сохан Баскетбол

Джереми Сохан провел активное межсезонье.

Форвард Сан-Антонио перенес операцию на голеностопе и планировал сыграть на Олимпиаде за сборную Польши.

«У меня был план на каждую неделю лета. Еще до сборов национальной команды я тренировался индивидуально.

Поработал с разными тренерами, включая моих прежних из Англии. Повидался с семьей и друзьями. Перезарядил батарейки. Вернулся в Саутгемптон, где провел детство, встретился с футболистами местного клуба, включая Яна Беднарека. Особенные воспоминания.

Жаль, что мы не прошли на Олимпиаду. Я пересекся с Крисом Полом в Европе и поговорил с Харрисоном Барнсом. Замечательные люди, отличные игроки, буду рад поработать с ними и подготовиться к следующему сезону», – рассказал Сохан.

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