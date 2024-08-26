Джереми Сохан: «Пересекся с Крисом Полом в Европе и пообщался с Харрисоном Барнсом. Буду рад поработать с ними»
Джереми Сохан провел активное межсезонье.
Форвард Сан-Антонио перенес операцию на голеностопе и планировал сыграть на Олимпиаде за сборную Польши.
«У меня был план на каждую неделю лета. Еще до сборов национальной команды я тренировался индивидуально.
Поработал с разными тренерами, включая моих прежних из Англии. Повидался с семьей и друзьями. Перезарядил батарейки. Вернулся в Саутгемптон, где провел детство, встретился с футболистами местного клуба, включая Яна Беднарека. Особенные воспоминания.
Жаль, что мы не прошли на Олимпиаду. Я пересекся с Крисом Полом в Европе и поговорил с Харрисоном Барнсом. Замечательные люди, отличные игроки, буду рад поработать с ними и подготовиться к следующему сезону», – рассказал Сохан.