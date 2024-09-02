Крис Пол: «Каждый год проводят драфт, и 20-летние парни приходят забрать твое место»

Крис Пол рассказал о спортивном долголетии

«Главное – мощнейшая система поддержки, и нужно обладать железной волей, потому что нужно рано вставать на отдыхе, в день рождения, в любой день. Нужно вставать и вкладываться в работу, потому что каждый год проводят драфт. 19 и 20-летние парни приходят, чтобы забрать твое место, но тебе все равно нужно продолжать работать», – заключил Пол.

Следующий сезон станет 20-м в лиге для 39-летнего защитника. Пол будет выступать за «Сан-Антонио ».