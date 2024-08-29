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Келдон Джонсон нанял тренера Джимми Батлера, Малика Бизли и Кэма Уитмора и сбросил вес в межсезонье

Келдон Джонсон провел лето в активных тренировках.

После окончания неудачного для себя сезона форвард «Сан-Антонио» нанял тренера Аарона Миллера, работавшего с Джимми Батлером, Маликом Бизли, Кэмом Уитмором и многими другими игроками НБА. Кроме того, Джонсон подключил к своим занятиям бывшего тренера по физическому развитию «Сан-Антонио» и игрока «Даллас Ковбойз» Бремонда Макклинтона.

Макклинтон включил в программу баскетболиста кардио-тренировки под водой и упражнения на развитие ловкости на солнце на открытом воздухе.

Баскетболист также изменил диету и распорядок дня.

В сезоне-2023/24 24-летний форвард продемонстрировал спад, набирая 15,7 очка, 5,5 подбора и 2,8 передачи в среднем за матч при точности в 45,4% бросков с игры, 34,6% трехочковых и 79,2% штрафных.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: News4SA
logoСан-Антонио
logoНБА
logoДжимми Батлер
logoМалик Бизли
logoКелдон Джонсон
logoКэм Уитмор
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