Келдон Джонсон нанял тренера Джимми Батлера, Малика Бизли и Кэма Уитмора и сбросил вес в межсезонье
Келдон Джонсон провел лето в активных тренировках.
После окончания неудачного для себя сезона форвард «Сан-Антонио» нанял тренера Аарона Миллера, работавшего с Джимми Батлером, Маликом Бизли, Кэмом Уитмором и многими другими игроками НБА. Кроме того, Джонсон подключил к своим занятиям бывшего тренера по физическому развитию «Сан-Антонио» и игрока «Даллас Ковбойз» Бремонда Макклинтона.
Макклинтон включил в программу баскетболиста кардио-тренировки под водой и упражнения на развитие ловкости на солнце на открытом воздухе.
Баскетболист также изменил диету и распорядок дня.
В сезоне-2023/24 24-летний форвард продемонстрировал спад, набирая 15,7 очка, 5,5 подбора и 2,8 передачи в среднем за матч при точности в 45,4% бросков с игры, 34,6% трехочковых и 79,2% штрафных.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: News4SA
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости