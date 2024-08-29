Келдон Джонсон нанял тренера Джимми Батлера, Малика Бизли и Кэма Уитмора и сбросил вес в межсезонье

Келдон Джонсон провел лето в активных тренировках.

После окончания неудачного для себя сезона форвард «Сан-Антонио» нанял тренера Аарона Миллера, работавшего с Джимми Батлером , Маликом Бизли , Кэмом Уитмором и многими другими игроками НБА . Кроме того, Джонсон подключил к своим занятиям бывшего тренера по физическому развитию «Сан-Антонио » и игрока «Даллас Ковбойз» Бремонда Макклинтона.

Макклинтон включил в программу баскетболиста кардио-тренировки под водой и упражнения на развитие ловкости на солнце на открытом воздухе.

Баскетболист также изменил диету и распорядок дня.

В сезоне-2023/24 24-летний форвард продемонстрировал спад, набирая 15,7 очка, 5,5 подбора и 2,8 передачи в среднем за матч при точности в 45,4% бросков с игры, 34,6% трехочковых и 79,2% штрафных.