«Предпочту Хайнса на одной ноге любому другому на двух». Капитан и джентльмен

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Сегодня легенда нашего клуба Кайл Хайнс объявил о завершении карьеры. В честь этого события мы делимся с вами очерком из книги «Баскетбольный клуб ЦСКА. 100 лет. Люди и легенды».

В марте 2014‑го ЦСКА играл против «Баварии» на легендарной мюнхенской олимпийской арене. В одном из эпизодов атлетичный форвард хозяев Роберт Бенцинг увидел открытое пространство на левом фланге атаки, рванул под кольцо и взмыл колотить сверху… «В небе» его неожиданно встретила широкая ладонь Кайла Хайнса, в этот вечер проводившего первый матч после тяжелой травмы. Блок‑шот – и мяч отправился в руки Виктора Хряпы, а немецкий баскетболист – на паркет. «Я предпочту Хайнса на одной ноге любому другому баскетболисту на двух», – емко резюмировал ценность своего центрового главный тренер Этторе Мессина.

Кайл редко отмечался высокой результативностью. Для него необязательно было выходить в стартовом составе. По‑хорошему, он мог обойтись вообще без какой‑то статистики – его влияние на команду, ее игру, ее «химию» сложно оценить какими‑то цифрами. Уроженец небольшого филадельфийского пригорода пробивался через вторую итальянскую лигу не за счет очков‑подборов‑процентов.

В 2012‑м и 2013‑м «Олимпиакос» взял два титула чемпионов Евролиги, оба раза по пути обыграв ЦСКА – сначала в финале, потом в полуфинале. Гранды в таких случаях обычно действуют просто, переманивая лидера у грозного соперника. Армейцы обошлись без Василиса Спанулиса – странный центровой Хайнс, не выросший даже до двух метров, виделся гораздо более важным элементом построения команды. Настоящим клеем. И Кайл не подвел. Правда, под руководством Мессины, с таким уважением относившегося к американцу, он выиграть ничего не успел. А вот в системе Димитриса Итудиса его качества оказались донельзя кстати. Итудис обожал в ключевые моменты матча держать на площадке сочетания игроков, которые могут безболезненно меняться на любом пик‑н‑ролле. В таких вариантах невысокий, но длиннорукий, чрезвычайно сильный и подвижный центровой был одинаково полезен что под кольцом, что на периметре.

При рассказе про любого известного игрока вспоминаются какие‑то ключевые эпизоды. Кайл тоже попадал в «топы», но с совершенно рабочими моментами – блок‑шотом какому‑нибудь высоченному центровому или данком после гениальной скидки кого‑то из партнеров. Важнее сказать, что он трижды признавался лучшим обороняющимся игроком Евролиги, выиграл четыре чемпионских титула – и каждый раз находился на площадке в решающие моменты финальных матчей.

Еще в комплекте с замечательным игроком ЦСКА получил большое сердце. Кайл с готовностью давал интересные интервью или откликался на просьбы об участии в благотворительных акциях. Он был глобальным послом социального проекта Евролиги One Team и вице‑президентом профсоюза игроков. А его супруга Джианна направила кипучую энергию и организаторский талант в построение неповторимой семейной атмосферы внутри команды, с регулярными неформальными встречами и детскими праздниками. Не напрасно его уважительно называют Сэр Хайнс. Не напрасно он стал первым капитаном ЦСКА, родившимся в США.

Титулы и достижения в карьере Кайла Хайнса:

Евролига - 4 (2012, 2013 – с «Олимпиакосом», 2016, 2019 – с ЦСКА)

Лучший обороняющийся игрок Евролиги - 3 (2016, 2018 – с ЦСКА, 2022 – с миланской «Олимпией»)

Приз Альфонсо Форда - 1 (2016)

Чемпионат России - 6 (2014-2019)

Единая лига ВТБ - 6 (2014-2019)

Чемпионат Греции - 1 (2012 – с «Олимпиакосом»)

Чемпионат Германии - 1 (2011 – с «Брозе Баскет»)

MVP финала чемпионата Германии - 1 (2011)

Чемпионат Италии - 1 (2022 – с «Олимпией»)

Участник Матча звезд Лиги ВТБ - 2 (2019, 2020)

Символическая сборная десятилетия Евролиги (2010-2020).

Фото: РИА Новости /Михаил Сербин; ПБК ЦСКА