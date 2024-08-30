Бруно Кабокло стал игроком тель-авивского «Хапоэля»
Бруно Кабокло перешел в тель-авивский «Хапоэль»
Бразильский форвард (28 лет, 208 см) заключил с израильским клубом 2-летний контракт.
Минувший сезон Кабокло провел в составе «Партизана». Недавно он побывал на просмотре в «Уорриорз», но не подошел команде НБА.
В матчах Адриатической лиги-23/24 Кабокло набирал 7,8 очка и 3,8 подбора в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети тель-авивского «Хапоэля»
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