Бруно Кабокло стал игроком тель-авивского «Хапоэля»

Бруно Кабокло перешел в тель-авивский «Хапоэль»

Бразильский форвард (28 лет, 208 см) заключил с израильским клубом 2-летний контракт.

Минувший сезон Кабокло провел в составе «Партизана ». Недавно он побывал на просмотре в «Уорриорз», но не подошел команде НБА.

В матчах Адриатической лиги-23/24 Кабокло набирал 7,8 очка и 3,8 подбора в среднем за игру.