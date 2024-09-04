«У некоторых клубов практически неограниченные бюджеты». «Партизану» не удалось вернуть в команду Лучича и Милутинова

«Партизану» не удалось вернуть в команду Владимира Лучича и Николу Милутинова

Ассистент главного тренера белградского клуба Владимир Андроич рассказал о неудачных попытках осуществить переходы известных игроков из Сербии.

«Все эти годы мы пытались вернуть некоторых игроков в «Партизан». Скажем, Лучича , Милутинова ... По разным причинам нам это не удалось. Каждый тренер хочет иметь как можно больше местных игроков, но иногда просто невозможно что-либо сделать. У некоторых клубов практически неограниченные бюджеты», – заявил тренер.

Лучич («Бавария») играл за «Партизан » с 2008 по 2013 годы, а центровой «Олимпиакоса» Милутинов представлял клуб с 2012 по 2015 годы.

Андроич также рассказал о высоких ожиданиях болельщиков «Партизана» относительно титула Евролиги .

«Мы все надеемся на это, но важно реалистично оценивать нашу текущую ситуацию. Мы должны сосредоточиться на создании хорошей командной химии и хорошей игре. Если мы осуществим это, результаты не заставят себя ждать», – считает Андроич.