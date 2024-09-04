«У некоторых клубов практически неограниченные бюджеты». «Партизану» не удалось вернуть в команду Лучича и Милутинова
Ассистент главного тренера белградского клуба Владимир Андроич рассказал о неудачных попытках осуществить переходы известных игроков из Сербии.
«Все эти годы мы пытались вернуть некоторых игроков в «Партизан». Скажем, Лучича, Милутинова... По разным причинам нам это не удалось. Каждый тренер хочет иметь как можно больше местных игроков, но иногда просто невозможно что-либо сделать. У некоторых клубов практически неограниченные бюджеты», – заявил тренер.
Лучич («Бавария») играл за «Партизан» с 2008 по 2013 годы, а центровой «Олимпиакоса» Милутинов представлял клуб с 2012 по 2015 годы.
Андроич также рассказал о высоких ожиданиях болельщиков «Партизана» относительно титула Евролиги.
«Мы все надеемся на это, но важно реалистично оценивать нашу текущую ситуацию. Мы должны сосредоточиться на создании хорошей командной химии и хорошей игре. Если мы осуществим это, результаты не заставят себя ждать», – считает Андроич.
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