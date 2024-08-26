Исаак Бонга: «Было непросто принять решение присоединиться к «Партизану»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан сборная Германии Адриатическая лига Владимир Лучич Бавария Исаак Бонга Баскетбол

Исаак Бонга был представлен публике как игрок «Партизана».

«Было непросто принять решение присоединиться к «Партизану». Когда сезон закончился, у меня было несколько вариантов. Мне пришлось хорошо все обдумать, поговорить с людьми. Я принял решение и считаю его правильным.

Одним из тех, с кем я советовался, был Владимир Лучич, с которым я играл в «Баварии». Он сказал мне принять страсть болельщиков и клуба. Знает здесь все. Он серб, для него это проще. Но я готов хорошо провести время в «Партизане».

Энергия, которую я почувствовал на презентации, зарядила меня. Если мы сохраним ее и позитивное отношение, мы многого сможем добиться.

Я буду играть изо всех сил. Как и всегда. Сражаться на площадке. Смогу помочь команде разными способами. Это мой главный приоритет – универсальность. В нападении и защите», – заключил фовард.

Бывший игрок НБА выступал за «Баварию» с 2022 года. В Евролиге-23/24 он набирал в среднем 5,8 очка, 4,2 подбора и 1,2 передачи за игру.

Бонга принял участие в олимпийском баскетбольном турнире в составе сборной Германии.

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