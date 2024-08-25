Франк Ниликина приступил к тренировкам с «Партизаном»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан сборная Франции Адриатическая лига Ваня Маринкович Франк Ниликина Исаак Бонга Баскетбол

Франк Ниликина присоединился к «Партизану».

Разыгрывающий сборной Франции Франк Ниликина, серебряный призер Олимпийских игр в Париже, начал тренироваться в составе «Партизана».

Главный тренер сербской команды Желько Обрадович подчеркнул важность предоставления Ниликине короткого отдыха из-за насыщенной предсезонной подготовки. Обрадович также предоставил такую возможность ключевым игрокам команды Ване Маринковичу и Исааку Бонге, но оба игрока решили продолжить полноценные тренировки.

 Французский разыгрывающий (25 лет, 193 см) вернулся в Европу после семи лет в НБА. Контракт с «Партизаном» рассчитан на два года.

В прошедшем сезоне Ниликина сыграл 5 матчей за «Шарлотт», набирая в среднем 1,0 очка и 1,2 подбора за 9 минут на паркете. Француз был отчислен 8 февраля.

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1 комментарий
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Человек каждый год деградировал.
Удивительно, как он до 7-го года в НБА дожил.
В своё время топил за Никс и начало его пути видел подробно.
Казалось, что в нём есть смесь из защиты и розыгрыша. Но...Вообще не умеет бросать. То есть совсем.
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