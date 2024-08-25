Франк Ниликина приступил к тренировкам с «Партизаном»

Франк Ниликина присоединился к «Партизану».

Разыгрывающий сборной Франции Франк Ниликина, серебряный призер Олимпийских игр в Париже, начал тренироваться в составе « ».

Главный тренер сербской команды Желько Обрадович подчеркнул важность предоставления Ниликине короткого отдыха из-за насыщенной предсезонной подготовки. Обрадович также предоставил такую возможность ключевым игрокам команды и , но оба игрока решили продолжить полноценные тренировки.

Французский разыгрывающий (25 лет, 193 см) вернулся в Европу после семи лет в НБА. Контракт с «Партизаном» рассчитан на два года.

В прошедшем сезоне Ниликина сыграл 5 матчей за «Шарлотт», набирая в среднем 1,0 очка и 1,2 подбора за 9 минут на паркете. Француз был отчислен 8 февраля.