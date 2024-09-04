Стефен Карри: «Я заинтересован во владении клубом НБА»

Стефен Карри в будущем хотел бы стать владельцем клуба НБА

«Я заинтересован во владении клубом НБА . Видел, что к этому пришел Джордан. Сейчас в лиге есть люди, которые предпринимают необходимые шаги, чтобы стать законными претендентами, когда дело дойдет до расширения НБА через пару лет.

Для меня этот вопрос определенно на повестке дня. Но мне еще многое предстоит сделать на площадке, прежде чем я перейду к другим видам деятельности в НБА. И все же мне точно хотелось бы присутствовать в группе владельцев.

Способен внести достойный вклад, помогая поддерживать и развивать НБА. Также должен справиться и с тем, что требуется для успешной борьбы команды за чемпионство», – заявил разыгрывающий «Уорриорз».