Стеф Карри о смене подписи в Instagram перед подписанием продления: «Просто гордился олимпийской медалью»
Стеф Карри прокомментировал смену подписи в Instagram
Карри поменял «защитник «Уорриорз» на «золотой медалист Олимпиады» в профиле в соцсети.
«Ты же никуда не уходишь. Здесь навсегда?» – спросила журналистка у баскетболиста.
«Я просто гордился золотой медалью. Да, план такой», – посмеялся Карри.
Защитник подписал с «Голден Стэйт» максимальное по срокам (с учетом возраста) и сумме продление на 1 год и 62,6 миллиона долларов.
Айеша Карри отреагировала на информацию о смене подписи удивленным вопросом к баскетболисту: «Подожди, что?».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эмили Чанг
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