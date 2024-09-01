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  • Стеф Карри о смене подписи в Instagram перед подписанием продления: «Просто гордился олимпийской медалью»
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Стеф Карри о смене подписи в Instagram перед подписанием продления: «Просто гордился олимпийской медалью»

Стеф Карри прокомментировал смену подписи в Instagram

Карри поменял «защитник «Уорриорз» на «золотой медалист Олимпиады» в профиле в соцсети.

«Ты же никуда не уходишь. Здесь навсегда?» – спросила журналистка у баскетболиста.

«Я просто гордился золотой медалью. Да, план такой», – посмеялся Карри.

Защитник подписал с «Голден Стэйт» максимальное по срокам (с учетом возраста) и сумме продление на 1 год и 62,6 миллиона долларов.

Айеша Карри отреагировала на информацию о смене подписи удивленным вопросом к баскетболисту: «Подожди, что?».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эмили Чанг
logoГолден Стэйт
logoсборная США
logoНБА
logoСтефен Карри
logoолимпийский баскетбольный турнир
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