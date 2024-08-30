Стивен Эй Смит: «Почему звезды не рвутся играть со Стефом Карри в «Голден Стэйт»?»
Стивен Эй Смит задался вопросами к «Уорриорз» после слабых успехов в межсезонье
«Почему им не удалось заполучить Пола Джорджа? Почему другая суперзвезда не идет в «Голден Стэйт» после ухода Кевина Дюрэнта? Можно сказать, что они не видели необходимости в этом.
Но я все равно смотрю на организацию в целом и на Стива Керра и спрашиваю себя, почему они не могут дать Карри помощника? Он до сих пор выглядит, как на пике формы. Лучший снайпер в мире. 25 очков за матч. 40% трехочковых. Один из самых приятных парней на планете. Партнеры, команда, город любят его. Какого черта вы не можете достать ему никого соответствующего уровня?
Кажется, что все должны были бы хотеть играть с ним. Но похоже, дело обстоит совсем не так», – заключил ведущий ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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