Стивен Эй Смит: «Почему звезды не рвутся играть со Стефом Карри в «Голден Стэйт»?»

Стивен Эй Смит задался вопросами к «Уорриорз» после слабых успехов в межсезонье

«Почему им не удалось заполучить Пола Джорджа? Почему другая суперзвезда не идет в «Голден Стэйт» после ухода Кевина Дюрэнта? Можно сказать, что они не видели необходимости в этом.

Но я все равно смотрю на организацию в целом и на Стива Керра и спрашиваю себя, почему они не могут дать Карри помощника? Он до сих пор выглядит, как на пике формы. Лучший снайпер в мире. 25 очков за матч. 40% трехочковых. Один из самых приятных парней на планете. Партнеры, команда, город любят его. Какого черта вы не можете достать ему никого соответствующего уровня?

Кажется, что все должны были бы хотеть играть с ним. Но похоже, дело обстоит совсем не так», – заключил ведущий ESPN.