Стивен Эй Смит о словах Кевина Гарнетта про современных игроков: «Леброн мог бы играть в любую эпоху»
Стивен Эй Смит не согласился с мнением Кевина Гарнетта
Чемпион НБА в составе «Бостона» ранее усомнился в том, что «кто-либо из нынешнего поколения мог бы играть 20 лет назад».
«Не говорите мне, что Леброн с его 206 сантиметрами и 113 килограммами не справился бы с уровнем физической борьбы НБА прошлого, потому что он никого не ломает по ходу карьеры.
Стеф Карри смог бы играть в прежние времена, потому что невозможно научить бросать мяч так, как это делает он. Леброн Джеймс? Он мог бы играть в любую эпоху», – считает ведущий ESPN.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости