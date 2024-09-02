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Стивен Эй Смит о словах Кевина Гарнетта про современных игроков: «Леброн мог бы играть в любую эпоху»

Стивен Эй Смит не согласился с мнением Кевина Гарнетта

Чемпион НБА в составе «Бостона» ранее усомнился в том, что «кто-либо из нынешнего поколения мог бы играть 20 лет назад».

«Не говорите мне, что Леброн с его 206 сантиметрами и 113 килограммами не справился бы с уровнем физической борьбы НБА прошлого, потому что он никого не ломает по ходу карьеры.

Стеф Карри смог бы играть в прежние времена, потому что невозможно научить бросать мяч так, как это делает он. Леброн Джеймс? Он мог бы играть в любую эпоху», – считает ведущий ESPN.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
logoЛеброн Джеймс
logoГолден Стэйт
logoЛейкерс
logoКевин Гарнетт
logoНБА
logoСтефен Карри
logoСтивен Эй Смит
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