Кевин Гарнетт: «Не думаю, что кто-либо из нынешнего поколения мог бы играть 20 лет назад»

Кевин Гарнетт описал отличия в периодах НБА.

«Не думаю, что кто-либо из нынешнего поколения мог бы играть 20 лет назад. Это относится к , и всем остальным. 20 лет назад нельзя было бросать после тройного отшагивания. Приходилось идти к кольцу. Все было предельно тяжело, физически, контактно. Лига ушла от этого, чтобы освободить пространство для набирания очков, превратив все в крысиные бега в высоком темпе.

Не будем даже говорить о спортивной составляющей. Раздевалка была слишком взрослой. Настоящим братством. Была другая атмосфера.

Дэвид Стерн отлично справился с избавлением игры от физической составляющей. Свобода движения. Раньше защитник мог навалиться на тебя, тыкать, толкать, использовать руки. Уровень силы и мастерства, который требовался, чтобы обойти ниггера перед тобой. Они никогда не встречались в защите с двухметровым », – заявил в подкасте.