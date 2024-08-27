Кевин Гарнетт: «Не думаю, что кто-либо из нынешнего поколения мог бы играть 20 лет назад»

Теги Пол Пирс Кевин Гарнетт НБА Деннис Родман Джейсон Тейтум Энтони Эдвардс Баскетбол

Кевин Гарнетт описал отличия в периодах НБА.

«Не думаю, что кто-либо из нынешнего поколения мог бы играть 20 лет назад. Это относится к Энтони Эдвардсу, Тейтуму и всем остальным. 20 лет назад нельзя было бросать после тройного отшагивания. Приходилось идти к кольцу. Все было предельно тяжело, физически, контактно. Лига ушла от этого, чтобы освободить пространство для набирания очков, превратив все в крысиные бега в высоком темпе.

Не будем даже говорить о спортивной составляющей. Раздевалка была слишком взрослой. Настоящим братством. Была другая атмосфера.

Дэвид Стерн отлично справился с избавлением игры от физической составляющей. Свобода движения. Раньше защитник мог навалиться на тебя, тыкать, толкать, использовать руки. Уровень силы и мастерства, который требовался, чтобы обойти ниггера перед тобой. Они никогда не встречались в защите с двухметровым Родманом», – заявил Кевин Гарнетт в подкасте. 

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8 комментариев
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Гарнетт своим трэштоком многих до слез довел бы.
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20 лет назад ниггер Родман уже отдыхал
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Раз ниггер то и зaлyпa.
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Да думать ты можешь сколько угодно и о чем угодно
Удобно, когда это уже никак не проверить
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При том что Гарнетт сам был 211, представляете какой ужас на всех наводил Деннис Родман?
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Да нормально говорит Кевин. Мы только что видели, как эти инкубаторы уже готовы были отдать игру с Сербией. Тейтум вообще полировал банку, он бы в Селтикс стирал носки Кевину и это его максимум. Если бы не Дед и Стэф, то они бы заруинились на ОИ. Все видели их глазки, как они с опущенной головой уже и можно сказать со слезками Керра не знали, что им делать. Про прошлый ЧМ уже все сказано было, хотя можно накинуть при желании. Все по делу.
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Ответ Spaten
При том что Гарнетт сам был 211, представляете какой ужас на всех наводил Деннис Родман?
Потому что он был высоким, но не настолько, чтобы стать неуклюжим. И подбирал при этом лучше бигмэнов. Конечно, он сожрал бы всех этих плюшевых Тэйтумов и Браунов
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