«Скучаю по этому клубу». Кит Лэнгфорд введен в Зал славы «Милана»

Американский защитник Кит Лэнгфорд вчера был введен в Зал славы «Милана».

Торжественная церемония чествования бывшего игрока итальянской команды состоялась в большом перерыве во время домашнего матча « » с «Барселоной» (74:70).

«Очень нервничаю. Я скучаю по этому клубу. Перед тем, как мы выиграли титул, у нас был очень плохой сезон. Летом ко мне подошел генеральный менеджер и спросил, хочу ли я уйти. Я ответил, что сначала закончу то, что мы начали», — сказал 40-летний Лэнгфорд в своей речи.

Лэнгфорд выступал за «Милан» с 2012 по 2014 год. В сезоне-2013/14 он помог команде выиграть Серию А, а также стал лучшим бомбардиром .

играл в России за «Химки» (2009–2011) и УНИКС (2014–2017). Американец завершил карьеру в мае прошлого года.