«Мне нравятся мамы». Джаред Маккейн рассказал о собеседовании перед драфтом
Джаред Маккейн поделился впечатлениями от драфта.
«Мне задали сумасшедший вопрос. Не в «Филадельфии». Генеральный менеджер одного из клубов спросил: «Тебе нравится йога. Как ты отнесешься к тому, что придешь на наши занятия, и там будет куча мам?». Я замолчал ненадолго, неловко посмеялся и потом ответил: «Мне нравятся мамы». Он сделал паузу в собеседовании и ушел в туалет. Мне показалось, что он ушел отсмеяться.
Это было шестое собеседование за день. Одни и те же вопросы. Этот выбил меня из колеи.
Мне очень понравился преддрафтовый процесс. Поселился в квартире над агентством и тренировался целыми днями. Просмотры меня удивили. Много упора на выносливость и физические кондиции. Нужно было быть готовым. Мои в основном свелись к баскетболу 3х3, один на один я не так много мог показать.
Просмотр в «Майами» был самым сложным. Нас заставили носить наколенники. Было странно. Но на этом просмотре были лучшие с драфта, поэтому, наверное, он был самым тяжелым.
Ужины с командами были странными. Ни на одном из них я не смог нормально поесть. Представители клубов постоянно задавали мне вопросы, так что мне приходилось быстро пережевывать. И добирать после», – рассказал новичок «Сиксерс» в подкасте Пола Джорджа.
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