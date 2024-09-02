Горди Херберт о планах «Баварии»: «Хотим стать чемпионами Германии и добраться до «Финала четырех» Евролиги»
Горди Херберт прокомментировал амбиции на посту главного тренера «Баварии»
Чемпион мира со сборной Германии взял на себя руководство мюнхенской командой этим летом.
«Настраиваю команду на желание стать чемпионами Германии и добраться до «Финала четырех» Евролиги.
Мы хотим построить чемпионскую культуру. Стратегия без культуры ничего не значит, нам нужно и то и другое», – заявил Херберт.
«Бавария» закончила прошлый сезон Евролиги на 15-м месте с результатом 13-21.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BR24 Sport
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