Саша Обрадович: «Эли Окобо приехал в лагерь с невероятной мотивацией, амбициями и в отличной форме»

Саша Обрадович прокомментировал начало тренировочного лагеря «Монако»

«Мы до сих пор не получили полной текущей картины, потому что вся команда еще не собралась. Но парни отлично работают, тренировки проходят по максимуму. Когда начнутся матчи, мы сможем понять все получше.

Результаты предсезонных матчей будут не слишком важными. Главное – наладить взаимодействие. Точно определиться, что мы будем делать в защите и нападении.

Новые игроки станут отличным дополнением к нашему составу. Они прибыли в хорошей форме. Не хочется особо выделять кого-то, но Эли Окобо приехал в лагерь с невероятной мотивацией, амбициями и в отличной форме», – заключил главный тренер французского клуба.

Французский защитник подписал с клубом новый контракт на 2 года этим летом.