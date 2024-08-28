  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Майк Джеймс пропустит первые матчи сезона. Игрок «Монако» восстанавливается после процедуры на спине
0

Майк Джеймс пропустит первые матчи сезона. Игрок «Монако» восстанавливается после процедуры на спине

Майк Джеймс пропустит начало сезона-24/25

Звездный защитник «Монако» восстанавливается после проведенной летом операции на спине.

Команда ожидает, что Джеймс вернется к открытию нового розыгрыша Евролиги 3 октября.

Процедура была проведена после завершения прошлого сезона, чтобы устранить проблемы, которые влияли на игру американца, особенно во время четвертьфинала Евролиги против «Фенербахче».

В результате операции Джеймс в настоящее время не может участвовать в предсезонном лагере «Монако» в итальянском Бормио. Его возвращение в расположение клуба ожидается примерно во вторую неделю сентября.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BeBasket
травмы
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoчемпионат Франции
logoМайк Джеймс 1990
logoМонако
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эли Окобо продлил контракт с «Монако» на 2 года
4 августа, 11:53Фото
«Монако» официально объявил о подписании Ника Калатеса
17 июня, 16:11Фото
Майк Джеймс подписал продление контракта с «Монако» на 3 года
214 июня, 13:36Фото
Майк Джеймс рассматривает возможность ухода из «Монако» (BasketNews)
38 июня, 13:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Андрей Кириленко: «Сейчас Россия вне Топ-20 среди сборных»
12сегодня, 09:48
Алекса Аврамович о переходе в ЦСКА: «Хотелось пожить в Москве. Еще я православный, это тоже важный момент»
7сегодня, 09:42
Врач и массажист «Динамо» из Владивостока помогли китайской девочке, которой стало плохо во время перелета
1сегодня, 08:56
Андрей Ватутин: «Зенит» впечатлил серьезными приобретениями. Питерцы снова будут фаворитами сезона»
2сегодня, 08:48
Игроки «Мэверикс» провели мини-лагерь в Лос-Анджелесе. Участвовали 15 баскетболистов, включая Клэя и Кайри
2сегодня, 08:37
Кристиан Вуд о новом сезоне: «Возвращаюсь, чтобы играть с удвоенной силой»
9сегодня, 07:14
Айзейя Томас: «Селтикс» не предупредили, что я могу усугубить травму бедра»
5сегодня, 06:15
Леброн Джеймс: «На площадке Бронни нельзя называть меня «папой»
25сегодня, 05:55
Женская НБА. «Даллас» взял верх над «Лас-Вегасом», несмотря на 42 очка Уилсон
сегодня, 05:15
Расселл Уэстбрук: «Не хотел, не узнавал и не просил 0-й номер. Давайте оставим нашу молодую звезду в покое»
15вчера, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Индиана» отчислила Кайла Мангаса и Кэмерона Макгриффа
сегодня, 08:26
Кайри Ирвинг восстанавливается по графику после перелома руки. Он должен вернуться к тренировочному лагерю
сегодня, 07:33
Представлена первая модель тренировочных кроссовок Леброна Джеймса
16сегодня, 06:51Фото
Демар Дерозан о противостояниях с Леброном Джеймсом: «Этот мазафакер был непобедим»
4сегодня, 06:31
Джейлен Брансон о лучших гольфистах среди игроков НБА: «Стеф Карри, Остин Ривз»
1сегодня, 06:20
Президент «Црвены Звезды» Чович может возглавить Федерацию баскетбола Сербии
сегодня, 05:30
Шэмс Чарания станет персонажем в NBA 2K25
4вчера, 19:36
Огнен Ярамаз официально присоединился к «Басконии»
вчера, 19:22
Ассистент генерального менеджера «Портленда» Серджи Олива будет тренировать фарм-клуб «Блэйзерс» в сезоне-2024/25
2вчера, 18:59
На часах Rolex, подаренных Николой Йокичем, выгравированы имена партнеров по сборной
4вчера, 18:10Фото