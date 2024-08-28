Майк Джеймс пропустит первые матчи сезона. Игрок «Монако» восстанавливается после процедуры на спине
Майк Джеймс пропустит начало сезона-24/25
Звездный защитник «Монако» восстанавливается после проведенной летом операции на спине.
Команда ожидает, что Джеймс вернется к открытию нового розыгрыша Евролиги 3 октября.
Процедура была проведена после завершения прошлого сезона, чтобы устранить проблемы, которые влияли на игру американца, особенно во время четвертьфинала Евролиги против «Фенербахче».
В результате операции Джеймс в настоящее время не может участвовать в предсезонном лагере «Монако» в итальянском Бормио. Его возвращение в расположение клуба ожидается примерно во вторую неделю сентября.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BeBasket
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости