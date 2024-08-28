Майк Джеймс пропустит первые матчи сезона. Игрок «Монако» восстанавливается после процедуры на спине

Майк Джеймс пропустит начало сезона-24/25

Звездный защитник «Монако » восстанавливается после проведенной летом операции на спине.

Команда ожидает, что Джеймс вернется к открытию нового розыгрыша Евролиги 3 октября.

Процедура была проведена после завершения прошлого сезона, чтобы устранить проблемы, которые влияли на игру американца, особенно во время четвертьфинала Евролиги против «Фенербахче».

В результате операции Джеймс в настоящее время не может участвовать в предсезонном лагере «Монако» в итальянском Бормио. Его возвращение в расположение клуба ожидается примерно во вторую неделю сентября.