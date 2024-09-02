Георгиос Папаяннис о цели «Монако»: «Победа в Евролиге»
Георгиос Папаяннис заявил, что «Монако» будет бороться за победу в Евролиге
«Был очень рад познакомиться с новыми новыми товарищами по команде. Тренер и руководство очень хотели, чтобы я оказался в «Монако». Мы обсуждали это с Ником Калатесом, конечно же, ведь провели вместе много лет, так что я очень рад снова выступать рядом с ним. Ждем, когда Майк Джеймс вернется в состав. Продолжаем двигаться вперед.
Я следил за выступлениями «Монако», они были на вершине с первого дня, как только оказались в Евролиге. В прошлом сезоне команде не хватило одной победы до «Финала четырех». «Монако» был в «Финале четырех» два года назад. Сейчас же мы хотим снова попасть в «Финал четырех» и завоевать трофей», – заявил греческий центровой.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
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