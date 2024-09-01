Зайон Уильямсон о посещении Великой Китайской стены: «Если бы я жил здесь, это было бы моим местом для уединения»
Зайон Уильямсон остался впечатлен Великой Китайской стеной
«Если бы я жил здесь, это было бы моим местом для уединения. Приходил бы сюда раз в неделю. Так выглядит покой», – заявил форвард «Нового Орлеана», глядя со стены.
Лука Дончич поднимался на стену, опираясь на палку. «Привез с собой из Словении», – тяжело дыша пошутил защитник на вопрос, где он ее нашел.
Баскетболисты находятся в Китае в рамках тура от Jordan Brand.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
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