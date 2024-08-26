Джон Салли о Бронни Джеймсе в «Лейкерс»: «Все бесятся, потому что не могут сделать того же»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Бронни Джеймс Джон Салли Баскетбол

Джон Салли приветствует решение «Лейкерс» взять Бронни Джеймса.

«Мне очень понравилось это подписание. Все ругаются по этому поводу. Но если отец мог дать скидку, чтобы его сын получил свои деньги, это их дело. Все бесятся, потому что не подумали или не могут сделать того же самого.

Если ты можешь дать своему сыну преимущество, хоть ему и ничего уже особо не нужно, дать возможность заработать самому? И даже если у него ничего не получится в перспективе, у него останется память об игре с отцом.

Не имеет значения, получит ли он игровое время. Он в команде, один из двенадцати. Рад за него», – заключил четырехкратный чемпион НБА.

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10 комментариев
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чего не могут? родиться от Леброна?
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Ответ Chpokersoon
Лейкерс это огромная франшиза, у которой огромное количество фанатов по всей планете. И эти фанаты должны слушать эту чушь про то какой Леброн хороший отец? Фанаты хотят только победы в чемпионате и достойной игры от своей команды.
Фанатов и в европейском футболе меньшинство на фоне кузьмичей, а в уж в нба и тем более в лейкерс и подавно их раз-два и обчелся, главное что деньги текут, а результат вообще не важен
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папа может,папа может...всё что угодно
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Кстати, забавно, что все эти ЛеБроны за "демократов", которые на словах за Social Justice, равенство и т.д. А на деле сплошное кумовство.
Как говорил Оруэлл: "все животные равны, но некоторые равнее"
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Лейкерс это огромная франшиза, у которой огромное количество фанатов по всей планете. И эти фанаты должны слушать эту чушь про то какой Леброн хороший отец? Фанаты хотят только победы в чемпионате и достойной игры от своей команды.
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"Не твоя, вот ты и бесишься", – заключил 4-кратный чемпион НБА
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Помнится, когда-то многие недоумевали насчёт такого футболиста как Борис Ротенберг. Он в "Локомотиве" играл, в "Ростове" и где-то ещё (крайним защитником был).
Многие "гадали", сам он пробился в РПЛ, или всё-таки родственные связи ему помогли ("тяжёлый" вопрос с очевидным ответом).
Так вот, сдаётся мне, что вся эта история нагнетаемая извне, о том как Бронни Джеймс благодаря своему несомненному таланту и совсем чуть-чуть неплохой генетике пробился в НБА, да не абы куда, а в "Лейкерс" - "одного поля ягоды" с несомненно талантливым, бывшим крайним защитником ФК "Локомотив".
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Ответ Chpokersoon
Лейкерс это огромная франшиза, у которой огромное количество фанатов по всей планете. И эти фанаты должны слушать эту чушь про то какой Леброн хороший отец? Фанаты хотят только победы в чемпионате и достойной игры от своей команды.
А Бронни тут при чем? Его выбрали в самом конце 2 раунда под 55 пиком. Вы надеялись взять там кого-то, кто сможет привести ЛАЛ к титулу?
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Ответ Chpokersoon
Лейкерс это огромная франшиза, у которой огромное количество фанатов по всей планете. И эти фанаты должны слушать эту чушь про то какой Леброн хороший отец? Фанаты хотят только победы в чемпионате и достойной игры от своей команды.
На счёт огромной фан базы Лейкерс я бы не согласился. Еще в НБА не думаю слова фанатизм принимается как Фанатизм в Футболе. Там всегда кто успешнее и у того фанаты больше, нет там понятия фанаты всегда и в радости и в горе. Я думаю убери там Леброна Лейкерс станет один из худших команд по просмотру матчей. Поэтому боссы держится за Леброна, подписывает его сына, ну делает то что король хочет. Это давно уже просто бизнес, спортивный составляющей там очень мало
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