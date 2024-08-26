Джон Салли о Бронни Джеймсе в «Лейкерс»: «Все бесятся, потому что не могут сделать того же»
Джон Салли приветствует решение «Лейкерс» взять Бронни Джеймса.
«Мне очень понравилось это подписание. Все ругаются по этому поводу. Но если отец мог дать скидку, чтобы его сын получил свои деньги, это их дело. Все бесятся, потому что не подумали или не могут сделать того же самого.
Если ты можешь дать своему сыну преимущество, хоть ему и ничего уже особо не нужно, дать возможность заработать самому? И даже если у него ничего не получится в перспективе, у него останется память об игре с отцом.
Не имеет значения, получит ли он игровое время. Он в команде, один из двенадцати. Рад за него», – заключил четырехкратный чемпион НБА.
Как говорил Оруэлл: "все животные равны, но некоторые равнее"
Многие "гадали", сам он пробился в РПЛ, или всё-таки родственные связи ему помогли ("тяжёлый" вопрос с очевидным ответом).
Так вот, сдаётся мне, что вся эта история нагнетаемая извне, о том как Бронни Джеймс благодаря своему несомненному таланту и совсем чуть-чуть неплохой генетике пробился в НБА, да не абы куда, а в "Лейкерс" - "одного поля ягоды" с несомненно талантливым, бывшим крайним защитником ФК "Локомотив".