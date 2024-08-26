Джон Салли о Бронни Джеймсе в «Лейкерс»: «Все бесятся, потому что не могут сделать того же»

Джон Салли приветствует решение «Лейкерс» взять Бронни Джеймса.

«Мне очень понравилось это подписание. Все ругаются по этому поводу. Но если отец мог дать скидку, чтобы его сын получил свои деньги, это их дело. Все бесятся, потому что не подумали или не могут сделать того же самого.

Если ты можешь дать своему сыну преимущество, хоть ему и ничего уже особо не нужно, дать возможность заработать самому? И даже если у него ничего не получится в перспективе, у него останется память об игре с отцом.

Не имеет значения, получит ли он игровое время. Он в команде, один из двенадцати. Рад за него», – заключил четырехкратный чемпион .