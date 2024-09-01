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Крис Миддлтон был шафером на свадьбе Янниса Адетокумбо

Яннис Адетокумбо женился на матери своих 3 детей Мэрайе Риддлсприггер

Церемония прошла в Греции на курорте Коста Наварино. Празднование продлилось три дня. Свадьбу посетили партнеры баскетболиста по «Милуоки», владельцы команды, Дрю Холидэй и Леброн Джеймс. Давний друг и вторая звезда чемпионского состава «Бакс» Крис Миддлтон стал шафером.

Также присутствовали тренер сборной Греции Вассилис Спанулис и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: EuroHoops
светская хроника
logoЛеброн Джеймс
logoВассилис Спанулис
logoНБА
logoДрю Холидэй
logoКрис Миддлтон
logoЯннис Адетокумбо
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