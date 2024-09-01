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Джейлен Брансон посетил концерт Стива Аоки в Атлантик-Сити

Джейлен Брансон пообщался с известным диджеем и продюсером Стивом Аоки

Разыгрывающий «Никс» посетил концерт в Атлантик-Сити и получил аплодисменты публики после представления.

«Обязательно буду смотреть на игру моего другана в Гардене в следующем сезоне. Вперед, «Никс»!» – написал Аоки в Instagram.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: New York Basketball в сети X
светская хроника
logoНью-Йорк
logoНБА
logoДжейлен Брансон
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