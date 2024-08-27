Как Джейлен Брансон идет к статусу одного из лучших игроков в истории «Нью-Йорк Никс»?

Широко шагая.

Это не я сказал, это он сказал.

«Мы все знаем, что в этом городе ожидания всегда давят на игроков. Поэтому, учитывая, что в первые два года он оказался на высоте и принял вызов, который привел в восторг команду, у него определенно есть шанс стать одним из величайших игроков «Никс» в истории» , – легендарный защитник «Нью-Йорка» Уолт Фрейзер о перспективах Джейлена Брансона.

Казалось бы, типичное поощрение молодого игрока от ветерана клуба. Но только не в Нью-Йорке, где публика умеет отличать дежурные комплименты от реальных ожиданий и щедрых авансов, выдаваемых личностями уровня Фрейзера. Взять того же Кармело Энтони: уроженец Бруклина отдал «Никс» 7 лет карьеры, представлял команду на Матчах звезд и выводил ее в плей-офф, но его место в пантеоне «Никербокеров» до сих пор остается предметом споров. А ведь лучшие сезоны будущий член Зала славы баскетбола провел именно тут, на Матчах звезд из игроков «Никс» чаще него выступал только Патрик Юинг.

И все равно у рядовых болельщиков остаются вопросики. Все потому, что «Никс» – это никогда только про баскетбол. Безусловно, для клуба, не бравшего титул с 70-х, победа в чемпионате – главное, но это цель, конечный пункт назначения, на пути к которому каждый должен показать нечто гораздо большее, чем умение забрасывать оранжевый мячик в кольцо. Это понимает Фрейзер – разыгрывающий был одним из главных творцов титулов 70-го и 73-го.

И это совершенно отчетливо улавливает Джейлен Брансон – тоже разыгрывающий, и он намеревается определять не только ближайшее будущее «Никс».

Брансон не просто звезда «Никс», он «свой человек»

«Никс» – во многом диаспоральный клуб, как футбольные «Аякс» или «Тоттенхэм». Его солидная фан-аудитория сформирована, в том числе, по принципу «поддержки своих».

Например, Эрни Грюнфельд когда-то пылил за «Нью-Йорк» вместе с Бернардом Кингом, а позднее работал генменеджером в «Никс». Карьера у него не задалась ни в спорте, ни в менеджменте, что, впрочем, не помешало ему потом 15 лет находиться на посту президента «Уизардс». Именно тогда он попытаться устроить сына Дэнни на просмотр – но не в свой текущий клуб, а именно в «Никс». Парень был откровенно не уровня НБА, его пригласили в тренировочный лагерь из уважения к Грюнфельду-старшему.

Вот и отношения Брансона с «Никс» заскриптованы не только на полях контракта с клубом, но и в родословной. Отец Джейлена – Рик, который сейчас работает ассистентом Тибодо в команде, выступал в составе «Нью-Йорка» c перерывом с 1999 по 2001. Как раз в это время сам Тибодо был ассистентом тренера «Никс».

И на этом не все. Леон Роуз – президент «Никс», с назначения которого начался ренессанс «Нью-Йорка», главный инициатор трансфера Брансона, а среди прочего – еще и крестный отец Джейлена. И чтобы как-то закольцевать всю эту историю: сын Леона, Сэм Роуз, представляет интересы Брансона в качестве его агента. Не сложно представить, что обсуждение нового соглашения игрока с клубом проходило буквально в семейном кругу. Само по себе это можно было бы считать обильной почвой для шуток и подколов, если бы речь не шла не просто об огромных деньгах, а о том, что они олицетворяют.

Брансон и «Никс» – это в долгую

Наверное, надо было как-то расписать, что путь Брансона к величию в майке «Никс» все-таки, в первую очередь, связан с его умением играть в баскетбол. Играть хорошо.

Совсем недавно он побил рекорд Бернарда Кинга по количеству очков в майке «Никербокеров» в матче плей-офф.

Можно и привести слова не самого щедрого на комплименты кондового ветерана «Никс» Чарльза Оукли, который назвал Брансона а) лучшим игроком «Нью-Йорка» со времен Уолта Фрйзера и б) большим лидером, чем Патрик Юинг.

Но мы же и так все это знаем.

На протяжении всего прошлого сезона Брансон был ослепительно ярок и давал результат на площадке, но именно нынешнее межсезонье стало главным хайлайтом разыгрывающего для всех фанов «Никс». Джейлен показал, что он не просто готов играть в «Нью-Йорке», он верит в этот клуб и его перспективы.

Есть скидки, а есть инвестиции. Скидка – 5 миллионов, от которых Кармело Энтони отказался в 2014-м, когда переподписывал контракт с «Никс». Инвестиции – 37 миллионов (отдельные калькуляторы показывают даже 113 млн), которые Брансон теряет, заключив новое соглашение с «Нью-Йорком» этим летом, а не через год, когда он мог затребовать максималку на рынке свободных агентов. Вместо этого он продлился на 4 года за 156 миллионов.

В чем инвестиции? Благодаря тому, что на последний год распространяется опция игрока, у Брансона будет возможность подписать новый 4-летний контракт на 323 миллиона летом 2028-го или 5-летний контракт на 418 миллионов летом 2029-го. В накладе он не останется.

Суммы солидные. Чтобы их получить, конечно же, нужно закладываться на то, что Брансон и в 32 года будет демонстрировать такую игру, что у «Никс» не возникнет вопросов по его ставке. Но это все потом. А сейчас Джейлен показывает, что верит в «Никс» и, отказываясь от денег в пользу перспективы, дает клубу возможность быть гибче при формировании состава.

Переподписание О Джи Ануноби на 5 лет и более 200 млн – следствие решения Брансона. Хотя оформили Ануноби раньше, чем продлили Брансона, можно не сомневаться, что именно готовность Джейлена к выгодному для клуба продлению стала весомым фактором для некоторой переплаты его одноклубнику. То же самое касается и обмена Микэла Бриджеса, с приходом которого представительство игроков команды университета Виллановы в составе «Никс» приняло какие-то угрожающие масштабы. Как тут опять не упомянуть о семейственности всего того, что сегодня происходит в «Никс».

Все это делается намеренно, расчетливо и не остается незамеченным болельщиками, которые ценят подобную заинтересованность игроков в судьбе их любимого клуба. Чтобы быть великим игроком в истории «Никс», мало красиво играть, много забивать, даже частые победы не гарантируют место в пантеоне избранных. А здесь Брансон и клуб показывают, что небезразличны друг другу, игрок не воспринимает себя наемным рабочим, для которого важен только крупный чек, организация создает ему комфортные условия, намекая, что он не останется без щедрого «пенсионного пособия», даже если будет второй или третьей опцией в команде.

Делает ли это Брансона легитимным претендентом на статус легенды «Никс»?

В условиях современности, когда в легенды записывают после 5 сезонов в одном клубе, определенно – да. Выслуга лет не решающий фактор. Разыгрывающий Чарли Уорд провел в «Никс» 10 лет и замыкает тройку долгожителей клуба после Юинга и символа 50-х Карла Брауна – но почти ничем не запомнился.

Самое парадоксальное и вместе с тем выгодное для Брансона – для статуса легенды ему не понадобятся титулы. «Никс» – это не «Лейкерс» и не «Селтикс» с их неизменной связью истории и побед. «Нью-Йорк» не про это, а про преданность и предательства, про драму, про несбывшиеся надежды, горячее сердце и «народную любовь» «Гардена». Символ Нью-Йорка Патрик Юинг за 15 лет лишь дважды сыграл в финалах, но до сих пор почитаем чуть ли не больше того же Фрейзера или Уиллиса Рида, победы которых остались в далеком прошлом.

Не только Юинг, но и Бернард Кинг, Джон Старкс, Чарльз Оукли, Энтони Мэйсон, Лэрри Джонсон, Аллан Хьюстон, Лэтрелл Сприуэлл – никто из них не стал чемпионом НБА, но без них невозможно представить историю «Никс». Брансону нужны яркие матчи, красивые истории (вроде игры со сломанной рукой в прошлом плей-офф), обновление клубных рекордов, железная воля и такое же здоровье. При этом чемпионство – однозначно цель, и даже более реальная чем вчера. «Милуоки» входит в период полураспада, «Майами» нарывает изнутри, грандиозные планы «Филадельфии» зависят от настроения и коленей камерунца, которого не любят даже свои болельщики.

Есть очевидный гегемон «Бостон», но в остальном Восточная конференция по-прежнему расточает шансы самым упорным и дерзким. Это все еще то место, где везет тому, кто везет. А Брансон и его «Вилланова Никс» могут вывозить, что показали уже в прошлом году. Это именно те условия, в которых даже если не побеждаешь, то непременно обрастаешь мифами и сказаниями. А оттуда и до статуса легенды клуба неподалеку.

Шансы есть. Главное, чтобы Брансон и «Никс» реализовали хотя бы часть из них, а не треснули под тяжестью ожиданий и нагрузок Тибодо.

Фото: East News /AP Photo/Frank Franklin II, AP Photo/Matt Slocum; Gettyimages.ru /Sarah Stier