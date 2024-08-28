Джейлен Брансон о лучших гольфистах среди игроков НБА: «Стеф Карри, Остин Ривз»
Джейлен Брансон назвал лучших гольфистов среди игроков НБА
Лидера «Никс» попросили назвать Топ-3.
«Топ-3? Назову Стефа. Да, это точно. Все знают, что Стеф в этом лучший.
Кто еще, кто еще? А, Остин Ривз. Ну вот, Стеф, Остин. Решайте сами, кто третий. Но это не я», – сказал разыгрывающий «Нью-Йорка».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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