Джейлен Брансон о лучших гольфистах среди игроков НБА: «Стеф Карри, Остин Ривз»

Джейлен Брансон назвал лучших гольфистов среди игроков НБА

Лидера «Никс» попросили назвать Топ-3.

«Топ-3? Назову Стефа. Да, это точно. Все знают, что Стеф в этом лучший.

Кто еще, кто еще? А, Остин Ривз. Ну вот, Стеф, Остин. Решайте сами, кто третий. Но это не я», – сказал разыгрывающий «Нью-Йорка».