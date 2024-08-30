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Гершон Ябуселе официально стал игроком «Филадельфии»

Гершон Ябуселе вернулся в НБА.

«Филадельфия» на официальном сайте объявила о подписании 1-летнего контракта с французским «большим» (28 лет, 201 см).

По неофициальной информации, Ябуселе заработает 2,1 миллиона долларов.

Ябуселе этим летом помог сборной Франции завоевать серебряную медаль на Олимпиаде в Париже, набирая 14 очков в среднем за матч.

В 2016 году Ябуселе был выбран «Бостоном» под общим 16-м номером на драфте, контракт с командой НБА он подписал в 2017-м. Гершон провел два сезона в «Селтикс» (2017-19), появившись на площадке в 74 матчах. 

Последние три сезона тяжелый форвард провел в «Реале». Он помог испанцам завоевать 7 чемпионских титулов: Евролиги (1), чемпионата Испании (2), Кубка Короля Испании (1) и Суперкубка Испании (3).

В «Сиксерс» Ябуселе будет выступать под 28-м номером.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Филадельфии»
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