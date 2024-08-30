Гершон Ябуселе о переходе в «Филадельфию»: «Единственная команда, которая готова дать мне шанс»

Гершон Ябуселе присоединился к «Сиксерс»

Форвард объяснил, почему выбрал «Филадельфию»: «Похоже, единственная команда, которая готова дать мне шанс.

Так сложилась ситуация, но все выглядит очень неплохо для меня. Так что очень воодушевлен присоединением к команде», – заявил Ябуселе .

В последний раз форвард выходил на площадку в НБА в 2019 году.