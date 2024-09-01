Деян Каменяшевич о «Дубае»: «Отвергаю все обвинения в отмывании денег и прочем. Это от недостатка культуры. Как заявлять, что Испания и Франция или Литва и Россия – одно и то же»
«Отвергаю все обвинения в отношении отмывания денег, нефти, прав человека. Все это чепуха, вранье, недостаток культуры и знания. Это как говорить, что Испания и Франция или Литва и Россия – одно и то же.
Этот проект уникальный. У нас было двадцать возможностей купить команду Евролиги или Адриатической лиги, но мы не стали этого делать. Мы не «ПСЖ» и не «Манчестер Сити» в футболе. Мы могли создать свою лигу в Дубае, подписать лучших игроков, как Саудовская Аравия, но мы не пошли и на это.
Дубай – коммерческий бренд, как Nike или Adidas. Мы всегда зарабатываем деньги. Это не просто траты», – заявил генеральный менеджер команды.
Баскетбольный клуб из Дубая присоединился к Адриатической лиге в сезоне-2024/25. Команда вела длительные переговоры с Евролигой об участии в наиболее престижном клубном европейском турнире, но на данный момент не добилась успеха.
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