«Виллербан» отменил поездку в Израиль на товарищеский турнир в сентябре
«Виллербан» не сыграет на предсезонном турнире в Израиле
Французский клуб отменил визит и участие в товарищеском соревновании с «Хапоэлем Тель-Авив», «Хапоэлем Иерусалим» и литовским «Ритасом».
«В интересах нейтральности и перед лицом нестабильной геополитической обстановки наша команда отменила путешествие в Израиль для участия в предсезонном турнире. Наши президент Тони Паркер надеется, что спокойствие и мир вернутся как можно быстрее, чтобы позволить проводить спортивные мероприятия в оптимальных условиях», – объявила пресс-служба клуба.
Проведение турнира ранее было под угрозой из-за сложности получения лицензии на мероприятия на арене в Тель-Авиве. Организаторы сумели решить предыдущий вопрос, однако теперь столкнулись с новыми обстоятельствами.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Виллербана»
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