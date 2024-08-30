«Виллербан» отменил поездку в Израиль на товарищеский турнир в сентябре

«Виллербан» не сыграет на предсезонном турнире в Израиле

Французский клуб отменил визит и участие в товарищеском соревновании с «Хапоэлем Тель-Авив », «Хапоэлем Иерусалим » и литовским «Ритасом ».

«В интересах нейтральности и перед лицом нестабильной геополитической обстановки наша команда отменила путешествие в Израиль для участия в предсезонном турнире. Наши президент Тони Паркер надеется, что спокойствие и мир вернутся как можно быстрее, чтобы позволить проводить спортивные мероприятия в оптимальных условиях», – объявила пресс-служба клуба.

Проведение турнира ранее было под угрозой из-за сложности получения лицензии на мероприятия на арене в Тель-Авиве. Организаторы сумели решить предыдущий вопрос, однако теперь столкнулись с новыми обстоятельствами.