Дуайт Ховард: «Думаю, что Кобе был лучше Майкла Джордана в плане умений»

Дуайт Ховард считает Кобе Брайанта более мастеровитым, чем Майкл Джордан

«Думаю, что Кобе был лучше Майкла Джордана в плане умений. Он взял все, что делал Эм Джей на площадке, и преумножил. Делал это лучше», – заявил центровой на подкасте Гилберта Аренаса .

«Почему вы говорите только о Джордане с 95 года? Он не выглядел даже близко к Джордану с 84 по 93. Он даже не знал, кто это такой. Он перенял арсенал Джордана времен возвращения в лигу», – не согласился с ним Аренас.