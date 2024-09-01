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Дуайт Ховард: «Думаю, что Кобе был лучше Майкла Джордана в плане умений»

Дуайт Ховард считает Кобе Брайанта более мастеровитым, чем Майкл Джордан

«Думаю, что Кобе был лучше Майкла Джордана в плане умений. Он взял все, что делал Эм Джей на площадке, и преумножил. Делал это лучше», – заявил центровой на подкасте Гилберта Аренаса.

«Почему вы говорите только о Джордане с 95 года? Он не выглядел даже близко к Джордану с 84 по 93. Он даже не знал, кто это такой. Он перенял арсенал Джордана времен возвращения в лигу», – не согласился с ним Аренас.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Гилберта Аренаса
logoМайкл Джордан
logoКобе Брайант
logoДуайт Ховард
logoНБА
logoГилберт Аренас
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