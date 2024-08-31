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Дуайт Ховард: «Не хотел переходить в «Лейкерс» в 2012 году. Играть с Кобе было непросто»

Дуайт Ховард признался, что не хотел переходить в «Лейкерс» в 2012 году

Центровой требовал обменять его из «Орландо», но неожиданно для себя оказался в одной команде с Кобе Брайантом.

«Играть с Кобе было непросто. Все ждали от нас только побед, от нашего дуэта ждали, что мы станем новыми Кобе и Шаком. Я вернулся после травмы, все еще не отошел от этой истории с «Орландо» ментально, но вот мне предстояло играть в Лос-Анджелесе вместе с Кобе Брайантом.

Я видел, как он играет, они победили нас в финале. Был зол из-за того, что мне нужно было перебираться в Эл Эй и играть за них, никто ведь при этом не знал, что я не хочу в «Лейкерс». Мне хотелось обыграть их, отомстить за финал. Я рассчитывал на переход в «Бруклин», где планировал перезапустить карьеру. Но меня отправили в «Лейкерс», это не сработало, так что пришлось принять эмоциональное решение и покинуть клуб», – рассказал Ховард

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Gil’s Arena
logoЛейкерс
logoКобе Брайант
logoОрландо
logoДуайт Ховард
logoНБА
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