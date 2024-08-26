Алекс Карузо: «Отношение Леброна Джеймса дало мне уверенность в себе, в моей возможности вносить вклад в игру»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Оклахома-Сити Алекс Карузо Баскетбол

Алекс Карузо рассказал о рывке в карьере.

«Отношение Леброна Джеймса дало мне уверенность. Теплые чувства от кого-то его уровня, ума, мастерства, статуса в НБА, возможного статуса лучшего в истории баскетбола значат очень много.

Это дало мне уверенность в себе, в том, что я делал. Помогло мне поверить, что я могу вносить свой вклад и быть решающим фактором в матчах НБА. Я всегда хотел выходить в концовках и помогать побеждать. Люблю соревноваться. Больше всего беспокоюсь именно об этом», – рассказал защитник «Оклахомы».

Карузо был одноклубником Леброна Джеймса во время игры за «Лейкерс».

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