Алекс Карузо: «Отношение Леброна Джеймса дало мне уверенность в себе, в моей возможности вносить вклад в игру»

Алекс Карузо рассказал о рывке в карьере.

«Отношение Леброна Джеймса дало мне уверенность. Теплые чувства от кого-то его уровня, ума, мастерства, статуса в , возможного статуса лучшего в истории баскетбола значат очень много.

Это дало мне уверенность в себе, в том, что я делал. Помогло мне поверить, что я могу вносить свой вклад и быть решающим фактором в матчах НБА. Я всегда хотел выходить в концовках и помогать побеждать. Люблю соревноваться. Больше всего беспокоюсь именно об этом», – рассказал защитник «Оклахомы».

был одноклубником Леброна Джеймса во время игры за « ».