Джи Джи Джексон перенесет операцию в связи с переломом кости стопы

Джи Джи Джексон выбыл из строя с переломом

Форвард «Мемфиса » перенесет операцию по восстановлению сломанной пятой плюсневой кости правой стопы.

Обновленная информация о сроках восстановления Джексона будет представлена ​​после операции, которая намечена на среду.

Джексон, выбранный во втором раунде драфта 2023 года, получил травму, когда неудачно приземлился на ногу во время тренировки во вторник.

19-летний Джексон был самым молодым игроком НБА в прошлом сезоне. Джи Джи набирал в среднем 14,6 очка и 4,1 подбора и был выбран во вторую сборную новичков.