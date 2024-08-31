Джи Джи Джексон перенесет операцию в связи с переломом кости стопы
Джи Джи Джексон выбыл из строя с переломом
Форвард «Мемфиса» перенесет операцию по восстановлению сломанной пятой плюсневой кости правой стопы.
Обновленная информация о сроках восстановления Джексона будет представлена после операции, которая намечена на среду.
Джексон, выбранный во втором раунде драфта 2023 года, получил травму, когда неудачно приземлился на ногу во время тренировки во вторник.
19-летний Джексон был самым молодым игроком НБА в прошлом сезоне. Джи Джи набирал в среднем 14,6 очка и 4,1 подбора и был выбран во вторую сборную новичков.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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