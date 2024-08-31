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Джи Джи Джексон перенесет операцию в связи с переломом кости стопы

Джи Джи Джексон выбыл из строя с переломом

Форвард «Мемфиса» перенесет операцию по восстановлению сломанной пятой плюсневой кости правой стопы.

Обновленная информация о сроках восстановления Джексона будет представлена ​​после операции, которая намечена на среду.

Джексон, выбранный во втором раунде драфта 2023 года, получил травму, когда неудачно приземлился на ногу во время тренировки во вторник.

19-летний Джексон был самым молодым игроком НБА в прошлом сезоне. Джи Джи набирал в среднем 14,6 очка и 4,1 подбора и был выбран во вторую сборную новичков.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
травмы
logoМемфис
logoНБА
logoДжи Джи Джексон
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