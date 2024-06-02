Пол Джордж о Джи Джи Джексоне: «Он полностью сформировавшийся игрок. Получает недостаточно внимания с учетом его возраста»

Пол Джордж высоко оценил первый сезон Джи Джи Джексона.

«Он очень хорош, о нем недостаточно много говорят. Он самый молодой баскетболист лиги и при этом настолько результативен. Он был в очень ограниченной команде, с отсутствующим и многочисленными травмами. Но он взял ответственность на себя, когда ситуация оказалась совсем печальной, и продемонстрировал свою готовность к долгой карьере в лиге.

Он полностью сформировавшийся игрок. Большой «винг», который способен набирать очки на высоком уровне, подбирать, защищаться, быть сверхатлетичным. Ему было 18 лет в начале сезона. Если говорить о его потолке, он показал себя лучше, чем Кобе Брайант в его возрасте. Так что он получает недостаточно внимания с учетом его возраста», – заключил звездный форвард « ».

Джи Джи Джексон был выбран « » под 45-м номером на драфте-2023.

На счету 19-летнего форварда 14,6 очка и 4,1 подбора в среднем в сезоне-2023/24.

Джексон установил рекорд карьеры и набрал 44 очка и 12 подборов в последней игре регулярного сезона против « ».