Джа Морэнт возобновит тренировки в ближайшие две недели

Джа Морэнт еще не получил разрешение врачей на тренировки.

Ожидается, что разыгрывающий « » получит разрешение вернуться на площадку в ближайшие две недели.

Морэнт продолжает восстанавливаться после операции на правом плече, которую он перенес в январе. Лидер «Гризлис» получил разрыв суставной губы во время тренировки, сыграв всего девять матчей в сезоне.

«Я ненавижу смотреть, как другие играют в баскетбол, и не иметь возможности играть. Ждать осталось недолго. Я должен быть уверен, что смогу играть и буду допущен к играм к началу сезона», – сказал .