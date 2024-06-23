Джа Морэнт возобновит тренировки в ближайшие две недели

Теги травмы Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Джа Морэнт еще не получил разрешение врачей на тренировки.

Ожидается, что разыгрывающий «Мемфиса» получит разрешение вернуться на площадку в ближайшие две недели.

Морэнт продолжает восстанавливаться после операции на правом плече, которую он перенес в январе. Лидер «Гризлис» получил разрыв суставной губы во время тренировки, сыграв всего девять матчей в сезоне.

«Я ненавижу смотреть, как другие играют в баскетбол, и не иметь возможности играть. Ждать осталось недолго. Я должен быть уверен, что смогу играть и буду допущен к играм к началу сезона», – сказал Морэнт.

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3 комментария
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Ответ Free throw
Возобновит тренировки с пистолетом
весело, что твой предыдущий коммент - «дешевый, низкопробный троллинг», и сейчас ты занимаешься ровно тем же=)
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Ответ Free throw
Возобновит тренировки с пистолетом
Я всё же надеюсь обойдётся без оружия наш гангстер Джа!!))
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