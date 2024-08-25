Том Брэди Джейлену Брансону и Джошу Харту: «Мне кажется, что вы доберетесь до финала»
Джейлен Брансон и Джош Харт пообщались с Томом Брэди.
Спортсмены встретились в рамках Roommates Show в Нью-Йорке.
«Победа в Супербоуле – это совершенно другая история. Скорее всего, что-то похожее на финал НБА. Туда тяжело попасть, но именно там начинается настоящее соревнование», – рассказал о чемпионском опыте Брэди.
«Мы пока не знаем, что это такое», – посмеялись баскетболисты «Никс».
«Мне кажется, что вы туда доберетесь», – улыбнулся знаменитый квотербек.
Джейлен Брансон участвовал в финале конференции в составе «Далласа» в 2022 году, уступив «Голден Стэйт» (1-4).
Джош Харт играл только во втором раунде плей-офф за «Никс».