Том Брэди Джейлену Брансону и Джошу Харту: «Мне кажется, что вы доберетесь до финала»

Теги Даллас Голден Стэйт Нью-Йорк НБА Том Брэди Джош Харт Джейлен Брансон Баскетбол

Джейлен Брансон и Джош Харт пообщались с Томом Брэди.

Спортсмены встретились в рамках Roommates Show в Нью-Йорке.

«Победа в Супербоуле – это совершенно другая история. Скорее всего, что-то похожее на финал НБА. Туда тяжело попасть, но именно там начинается настоящее соревнование», – рассказал о чемпионском опыте Брэди.

«Мы пока не знаем, что это такое», – посмеялись баскетболисты «Никс».

«Мне кажется, что вы туда доберетесь», – улыбнулся знаменитый квотербек.

Джейлен Брансон участвовал в финале конференции в составе «Далласа» в 2022 году, уступив «Голден Стэйт» (1-4).

Джош Харт играл только во втором раунде плей-офф за «Никс».

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