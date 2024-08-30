Тайрон Лю: «Уже два года пытаюсь выпытать у Споэльстры, как он организует зонную защиту»
Тайрон Лю рассказал о нюансах общения с Эриком Споэльстрой
Этим летом главные тренеры «Клипперс» и «Майами» пересекались в штабе сборной США на ОИ-2024.
«Да я уже два года пытаюсь выпытать у Споэльстры, как он организует зонную защиту», – с улыбкой признался Лю.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости