Тайрон Лю: «Уже два года пытаюсь выпытать у Споэльстры, как он организует зонную защиту»

Тайрон Лю рассказал о нюансах общения с Эриком Споэльстрой

Этим летом главные тренеры «Клипперс » и «Майами » пересекались в штабе сборной США на ОИ-2024.

«Да я уже два года пытаюсь выпытать у Споэльстры , как он организует зонную защиту», – с улыбкой признался Лю.