Тайрон Лю: «Поддерживаю контакт с Каваем Ленардом. Он хорошо себя чувствует и будет готов к сборам»
«Поддерживаю контакт с Каваем Ленардом. Он будет готов к тренировочному лагерю. Хорошо себя чувствует и будет готов к сборам.
Полноценный лагерь с Джеймсом Харденом будет иметь очень большое значение. Нам пришлось разбираться, как использовать его, на ходу в прошлом сезоне, и это было тяжело. Он участвует в пик-н-роллах, набирает очки, разыгрывает мяч, облегчает игру для других.
Команда Ленарда и Джорджа не была провальной. Мы просто так и не увидели лучший состав на площадке в плей-офф. Именно там Кавай обычно показывает свою лучшую игру. И Пи Джи. В этом мои самые сильные стороны. В семиматчевой серии можно разбирать команду противника в атаке и защите, но нам так и не удалось добраться до этого момента.
Парни упорно работали над этим. Мы применяли разные подходы к здоровью команды, но ничего не сработало. Испробовали все.
Элементы, которые мы добавили в этом году, подводят нас к новому стилю игры. Мы постараемся показать победный баскетбол, у нас может быть хорошая команда. Но это уже моя работа, что бы мне ни пришлось делать», – заключил главный тренер.
«Клипперс» уступили «Далласу» в первом раунде плей-офф прошлого сезона со счетом 2-4.
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