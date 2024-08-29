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  • Тайрон Лю: «Поддерживаю контакт с Каваем Ленардом. Он хорошо себя чувствует и будет готов к сборам»
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Тайрон Лю: «Поддерживаю контакт с Каваем Ленардом. Он хорошо себя чувствует и будет готов к сборам»

Тайрон Лю прокомментировал готовность «Клипперс» к новому сезону.

«Поддерживаю контакт с Каваем Ленардом. Он будет готов к тренировочному лагерю. Хорошо себя чувствует и будет готов к сборам.

Полноценный лагерь с Джеймсом Харденом будет иметь очень большое значение. Нам пришлось разбираться, как использовать его, на ходу в прошлом сезоне, и это было тяжело. Он участвует в пик-н-роллах, набирает очки, разыгрывает мяч, облегчает игру для других.

Команда Ленарда и Джорджа не была провальной. Мы просто так и не увидели лучший состав на площадке в плей-офф. Именно там Кавай обычно показывает свою лучшую игру. И Пи Джи. В этом мои самые сильные стороны. В семиматчевой серии можно разбирать команду противника в атаке и защите, но нам так и не удалось добраться до этого момента.

Парни упорно работали над этим. Мы применяли разные подходы к здоровью команды, но ничего не сработало. Испробовали все.

Элементы, которые мы добавили в этом году, подводят нас к новому стилю игры. Мы постараемся показать победный баскетбол, у нас может быть хорошая команда. Но это уже моя работа, что бы мне ни пришлось делать», – заключил главный тренер.

«Клипперс» уступили «Далласу» в первом раунде плей-офф прошлого сезона со счетом 2-4.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoТайрон Лю
logoДаллас
logoКлипперс
logoНБА
logoДжеймс Харден
logoПол Джордж
logoКавай Ленард
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