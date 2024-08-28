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Тайрон Лю об уходе Пола Джорджа: «Это дает мне дополнительную мотивацию»

Тайрон Лю прокомментировал уход Пола Джорджа из «Клипперс»

Главный тренер калифорнийцев заявил, что команда остается претендентом на титул.

«Когда от вас уходит игрок уровня Пола Джорджа, все сразу думают: они потеряли конкурентоспособность. Но это лишь бросает мне еще больший вызов. Люди списывают нас со счетов или не верят, что мы будем хороши. Это только дает мне дополнительную мотивацию. Я не могу дождаться, чтобы доказать всем, что они ошибаются», – сказал Лю.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoТайрон Лю
logoКлипперс
logoНБА
logoПол Джордж
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