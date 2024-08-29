Джефф Ван Ганди: «Немного нервничаю и переживаю. Хочу помочь Тайрону Лю»

Джефф Ван Ганди присоединился к тренерскому штабу «Клипперс».

«Немного нервничаю и переживаю. Хочу внести свой вклад, влиться в работу тренерского штаба и помочь Тайрону Лю , отблагодарить за предоставленную возможность», – прокомментировал свой настрой известный тренер.

Ван Ганди также помогал в работе сборной США на олимпийском турнире.

«Он зарылся в записи матчей. Звонит мне, задает вопросы о нападении, защите, о деталях 17-й игры прошлого сезона. Как я могу помнить эту хрень?

Но он сконцентрирован на всем этом.

Нам нужно дать себе немного отдыха. Потеря Пола Джорджа , омоложение команды. Нам обоим придется постараться, чтобы вернуться на правильный курс. Приобретение Джеффа будет очень важным для нас», – рассказал главный тренер «Клипперс » Тайрон Лю.