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Джефф Ван Ганди: «Немного нервничаю и переживаю. Хочу помочь Тайрону Лю»

Джефф Ван Ганди присоединился к тренерскому штабу «Клипперс».

«Немного нервничаю и переживаю. Хочу внести свой вклад, влиться в работу тренерского штаба и помочь Тайрону Лю, отблагодарить за предоставленную возможность», – прокомментировал свой настрой известный тренер.

Ван Ганди также помогал в работе сборной США на олимпийском турнире.

«Он зарылся в записи матчей. Звонит мне, задает вопросы о нападении, защите, о деталях 17-й игры прошлого сезона. Как я могу помнить эту хрень?

Но он сконцентрирован на всем этом.

Нам нужно дать себе немного отдыха. Потеря Пола Джорджа, омоложение команды. Нам обоим придется постараться, чтобы вернуться на правильный курс. Приобретение Джеффа будет очень важным для нас», – рассказал главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoТайрон Лю
Джефф Ван Ганди
logoКлипперс
logoНБА
logoПол Джордж
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